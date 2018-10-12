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пятница, 12 октября 2018 17:05

Старую церковь превратили в шикарный дом мечты
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Архитекторы трансформировали старую церковь в современный семейный дом, оставив при этом отдельные атрибуты культового сооружения.
Фото: beautifullife.info
Архитекторы трансформировали старую церковь в современный семейный дом, оставив при этом отдельные атрибуты культового сооружения.
Архитекторы трансформировали старую церковь в современный семейный дом, оставив при этом отдельные атрибуты культового сооружения.
Архитекторы трансформировали старую церковь в современный семейный дом, оставив при этом отдельные атрибуты культового сооружения.
Архитекторы трансформировали старую церковь в современный семейный дом, оставив при этом отдельные атрибуты культового сооружения.

Американская архитектурная компания Scrafano Architects переделала заброшенную католическую церковь в роскошный дом для семьи с тремя детьми. Находится необычное жилье в городе Чикаго штата Иллинойс.

Бывшая церковь сейчас имеет 7 спален и 6 ванных. На первом этаже обустроено открытую гостиную, смежную с кухней и столовой. Высота потолка здесь составляет более 7,5 метров, пишет развлекательный ресурс Earth Porm.

Трансформируя сооружение в жилой дом, архитекторы все же оставили некоторые элементы дизайна церкви. Оригинальные витражи, кирпичная кладка на втором этаже, деревянные балки — все это сохранили.

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Ранее показали двор, который супружеская пара в течение 30 лет превращала в сказочный сад. Все желающие могут полюбоваться им воочию. За это должны будут заплатить от 5 до 6,5 фунтов. Собранные средства владельцы роскошного двора отдают на благотворительность.

beautifullife.info
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