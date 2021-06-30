Как сейчас выглядит техника, которой тушили ЧАЭС - уникальные фото с Чернобыля

В сети показали технику, которой ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1988 годах.

Она стоит под лесом в окрестностях Припяти, говорится в блоге mirovich.media.

Кладбищ техники в зоне отчуждения несколько. То, о котором пойдет речь, одно из самых маленьких, но довольно интересное. На нем стоят несколько инженерных машин разграждения, БелАЗ-540, на которых перевозили сыпучие вещества, спецмашина УМП-1, что имел цистерну огромного размера, топливный заправщик ТЗА-500А, цистерны на базе ЗИЛ-130, тягачи МАЗ-537 и автобусы.

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Весь транспорт в запущенном состоянии, ржавый, разбитый годами.

Президент Владимир Зеленский хочет восстановить территорию вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом заявил на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня. По его словам, Чернобыль может стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна превратиться в зону возрождения.

Государственное агентство развития туризма вместе с Минкультом хотят запустить туристический маршрут в Чернобыль. Добиратся туристы будут по Днепру.