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среда, 30 июня 2021 17:59

Как сейчас выглядит техника, которой тушили ЧАЭС - уникальные фото с Чернобыля
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В сети показали технику, которой ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1988 годах.

Она стоит под лесом в окрестностях Припяти, говорится в блоге mirovich.media.

Кладбищ техники в зоне отчуждения несколько. То, о котором пойдет речь, одно из самых маленьких, но довольно интересное. На нем стоят несколько инженерных машин разграждения, БелАЗ-540, на которых перевозили сыпучие вещества, спецмашина УМП-1, что имел цистерну огромного размера, топливный заправщик ТЗА-500А, цистерны на базе ЗИЛ-130, тягачи МАЗ-537 и автобусы.

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Весь транспорт в запущенном состоянии, ржавый, разбитый годами.

Техника, которой ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС
Фото: mirovich.media
Техника, которой ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС
Техника, которой ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС
Техника, которой ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС
Техника, которой ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Владимир Зеленский хочет восстановить территорию вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом заявил на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня. По его словам, Чернобыль может стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна превратиться в зону возрождения.

Государственное агентство развития туризма вместе с Минкультом хотят запустить туристический маршрут в Чернобыль. Добиратся туристы будут по Днепру.

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30
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