Зеленский взялся возрождать Чернобыль

Чернобыльская зона может стать частью ЮНЕСКО. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Президент Владимир Зеленский хочет восстановить территорию вокруг Чернобыльской АЭС.

Об этом заявил на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня.

"По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения. Уже утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную рекламу Чернобыля", - сказал президент.

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По его словам, Чернобыль может стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна превратиться в зону возрождения.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО. Однако перед тем, как подать заявку в ООН, места, которые ищут охраны ЮНЕСКО, должны быть включены в национальный список культурного и исторического наследия. Также обсуждается вопрос расширения этого намерения на всю 30-километровую зону отчуждения Чернобыля.