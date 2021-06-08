Хотят запустить речные туры в Чернобыль

Рассматривают восстановление туристических маршрутов по Днепру. Фото: УП

Государственное агентство развития туризма вместе с Минкультом хотят запустить туристический маршрут в Чернобыль.

Запускают пилотный проект по изучению спроса на восстановление туристических маршрутов Днепром, сообщило Государственное агентство развития туризма в Facebook

Промомаршруты должны изучить эксперты, потенциальные инвесторы, журналисты и тревел-блоггеры.

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"Однодневные промомаршруты Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев будут состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах. Во время путешествия предполагается проход шлюзов, многочасовое пребывание и экскурсия на локациях, возвращение в Киев. ГАРТ объявил официальный тендер на популяризацию речных туристических маршрутов в пределах бюджетной программы по раскрытию туристического потенциала Украины", - говорится в сообщении.

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