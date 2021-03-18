Хвостатый двойник Джека Воробья покоряет сеть

Кот, который похож на персонажа из фильма "Пираты Карибского моря" стал звездой сети. Сравнивают его с главным героем Джеком Воробьем, которого cыграл Джонни Депп.

Соответствующий коллаж распространил хозяин кота Том Гаджон в Instagram-аккаунте Monsieur_nigel_the_cat.

Автор: instagram.com/p/CMYYRHmjF5q/ Нашли кота, очень похожего на Джека Воробья. Все из-за "идентичных" усов, бороды и пронзительного взгляда

Профиль четвероногого в соцсети Гаджон создал специально. Зовут кота Найджел и он фанат "Пиратов Карибского моря".

Сравнивают животное с голливудским персонажем из-за "усов" и "бороды". Сходство видят и в пронизывающем взгляде, как у Джека Воробья.

За профилем усатого уже следят более 700 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка

Самолет суданской авиакомпании Tarco совершил экстренную посадку из-за внезапного появления в кабине пилотов агрессивного кота. Испуганное животное мешало пилотам управлять судном и бросалось на капитана.