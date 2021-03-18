Хвостатый двойник Джека Воробья покоряет сеть

Кот, который похож на персонажа из фильма "Пираты Карибского моря" стал звездой сети. Сравнивают его с главным героем Джеком Воробьем, которого cыграл Джонни Депп.
Соответствующий коллаж распространил хозяин кота Том Гаджон в Instagram-аккаунте Monsieur_nigel_the_cat.
Профиль четвероногого в соцсети Гаджон создал специально. Зовут кота Найджел и он фанат "Пиратов Карибского моря".
Сравнивают животное с голливудским персонажем из-за "усов" и "бороды". Сходство видят и в пронизывающем взгляде, как у Джека Воробья.
За профилем усатого уже следят более 700 человек.
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Самолет суданской авиакомпании Tarco совершил экстренную посадку из-за внезапного появления в кабине пилотов агрессивного кота. Испуганное животное мешало пилотам управлять судном и бросалось на капитана.
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