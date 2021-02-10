Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка

Фото: скриншот с видео

Американский прокурор Род Понтон во время онлайн-слушания по программе Zoom не смог отключить "кошачий" фильтр.

Так ему пришлось докладывать под видом котенка, пишет The New York Times.

Что у прокурора "включен фильтр в настройках видео", отметил судья Рой Фергюсон.

"Ох. Не знаю, как это убрать. Здесь моя помощница, она пытается разобраться. Но я готов выступать. Я в прямом эфире. Я не кот", - ответил Понтон.

Видео смешного заседания разлетелось сетью. Но о своей популярности Понтон узнал только после звонков журналистов, ведь не имеет страницы в Twitter.

69-летний прокурор не знает, откуда появился фильтр кота, рассказал он в комментарии для Reuters.

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"Я вошел в компьютер моего секретаря, чтобы посетить слушания через Zoom. Когда все приготовились, судья начал заседание, и в Zoom появились лица всех, кроме моего. Мое было в виде кошки", - сказал Понтон.

Вскоре судья все же помог выключить фильтр, и слушания продолжилось.

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