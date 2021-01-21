Кот-артист: показала пушистое сострадательное существо

Фото: boredpanda.com

Кошки бывают разные. Кто-то пушистый, кто худой, кто активен или сонный. Все они индивидуальны.

Пушистый кот Барнаби из штата Миссури стал известным благодаря постоянно хмуро выражения. За это его люди в интернете назвали скучным аристократом. Страницу в социальной сети коту завели его хозяева. Туда подписалось уже более 150 000 человек.

Барнаби очень избалован и любит спать по 20 часов в день. Хотя выглядит так, словно уже неделю не может нормально выспаться.

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Несмотря на недовольный вид, Барнаби окружен теплотой и заботой. Он любит, когда его гладят только под настроение.

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