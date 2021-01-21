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суббота, 23 января 2021 02:27

Кот-артист: показала пушистое сострадательное существо
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Пушистый кот Барнаби стал звездой от насупленосты
Фото: boredpanda.com
Пушистый кот Барнаби стал звездой от насупленосты
Пушистый кот Барнаби стал звездой от насупленосты
Пушистый кот Барнаби стал звездой от насупленосты
Пушистый кот Барнаби стал звездой от насупленосты

Кошки бывают разные. Кто-то пушистый, кто худой, кто активен или сонный. Все они индивидуальны.

Пушистый кот Барнаби из штата Миссури стал известным благодаря постоянно хмуро выражения. За это его люди в интернете назвали скучным аристократом. Страницу в социальной сети коту завели его хозяева. Туда подписалось уже более 150 000 человек.

Барнаби очень избалован и любит спать по 20 часов в день. Хотя выглядит так, словно уже неделю не может нормально выспаться.

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Несмотря на недовольный вид, Барнаби окружен теплотой и заботой. Он любит, когда его гладят только под настроение.

В зоопарке немецкого Перлеберга верблюд напал на 54-летнего смотрителя и покусал его.

Смотритель находится в больнице с серьезными травмами.

boredpanda.com
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