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четверг, 23 января 2020 18:48

Длинные юбки и белые носки - как выглядели американские школьницы 60 лет назад
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Короткие и почти одинаковые прически были на волне популярности
Фото: watermelon83.livejournal.com
Для ребят также были актуальными короткие прически
У школьников того времени было много разных хобби
Короткие и почти одинаковые прически были на волне популярности
Так проходили школьные будни

Американские школьники 1958 года носили одинаковые прически и похожую одежду.

У девушек было каре с завивкой, а парни стриглись почти "под ноль". Такие выводы можно сделать из фотосессии, сделанной в 1958 году в одной из средних школ штата Айова.

Форма одежды для девушек состояла из плотной длинной юбки, блузы, белых носочков и туфель. Парни носили темные брюки или джинсы и светлые рубашки. Сверху надевали пиджаки.

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Английская певица албанского происхождения 29-летняя Рита Ора опубликовала в Instagram серию соблазнительных фотографий.

Целью фото была демонстрация новой ювелирной коллекции от Thomas Sabo. Но белый прозрачный кружевной комбинезон секси-блондинки на голое тело затмил золотые ювелирные изделия. На одной из фотографий певица откинулась на бежевый кожаный диван, показав длинные соблазнительные ноги.

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