Кружевное боди и больше ничего: певица прорекламировала ювелирные украшения

Фото: instagram.com/ritaora/

Английская певица албанского происхождения 29-летняя Рита Ора опубликовала в Instagram серию соблазнительных фотографий.

Целью фото была демонстрация новой ювелирной коллекции от Thomas Sabo. Но белый прозрачный кружевной комбинезон секси-блондинки на голое тело затмил золотые ювелирные изделия. На одной из фотографий певица откинулась на бежевый кожаный диван, показав длинные соблазнительные ноги.

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Певица увеличила свое состояние на 4,9 млн фунтов, приняв участие в рекламных акциях Coca-Сola, Rimmel и Adidas.

На одну из последних вечеринок Рита Ора не надела бюстгальтер. Звезда имеет большую грудь, которой хвастает на публике и в Instagram. На вечеринку, куда пришла без верхней части белья, звезда надела джинсы и легкую майку розового цвета.