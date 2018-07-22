Заставили час неподвижно стоять под солнцем: крымские оккупанты довели ребенка до потери сознания

Детей держали под солнцем на митинге. Фото: "Керчь"

В Героивке в оккупированном Крыму на возложение цветов к братской могиле потерял сознание ребенок.

Ему не смогли оказать квалифицированную помощь, потому что на митинге не было медиков, сообщает Керчь.ФМ.

Митинг должен был начаться в 9:00 утра, но старт мероприятия отложили на час. Все это время дети стояли неподвижно с флагами.

Сначала один ребенок присела и пожаловался на плохое самочувствие, после чего его забрали. Сразу после церемонии возложения цветов, во время митинга, уже другой ребенок упал на спину без сознания.

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Взрослые отнесли ребенка на газон и стали приводить его в чувство. При этом на мероприятии не было ни скорой, ни медиков.

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