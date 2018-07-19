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четверг, 19 июля 2018 18:47

Показали цены на еду в Крыму
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Российский блогер Валерий Грачиков рассказал, сколько стоит обед в столовых курортных городов Крыма.

Впечатлениями и фотографиями он поделился в блоге на странице в livejournal.com.

"Крым и олл-инклюзив - это совершенно разные понятия. О том, высокие это цены или нет ,говорить не буду", - написал мужчина под фото с ценниками на блюда.

Автор: valerongrach.livejournal.com
  Валерий Грачиков: "Крым и олл-инклюзив - это совершенно разные понятия. О том высокие это цены или нет говорить не буду"
Валерий Грачиков: "Крым и олл-инклюзив - это совершенно разные понятия. О том высокие это цены или нет говорить не буду"

"Мы ели в нескольких столовках. Обед на четырех здесь выходил примерно 1000-1200 рублей (400-500 грн). Обращайте внимание, что на большинство блюд цена подана за 100 г, поэтому не удивляйтесь сумме в чеке. Каши по 60 рублей, яичница в зависимости от дополнений - от 50 до 150 рублей. Рыба почти вся дорогая во всех столовых", - говорит Грачиков.

"На завтрак на четырех потрачено 977 рублей. А вот в другом месте потратили меньше - 812 рублей. В среднем на обед тратили 1350 рублей.

Валерий Грачиков: "Крым и олл-инклюзив - это совершенно разные понятия. О том высокие это цены или нет говорить не буду"
Фото: valerongrach.livejournal.com
Валерий Грачиков: "Крым и олл-инклюзив - это совершенно разные понятия. О том высокие это цены или нет говорить не буду"
Валерий Грачиков: "Крым и олл-инклюзив - это совершенно разные понятия. О том высокие это цены или нет говорить не буду"
Валерий Грачиков: "Крым и олл-инклюзив - это совершенно разные понятия. О том высокие это цены или нет говорить не буду"
Валерий Грачиков: "Крым и олл-инклюзив - это совершенно разные понятия. О том высокие это цены или нет говорить не буду"

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Крым уже четверо суток страдает от непогоды - разные части оккупированного полуострова накрывают ураганы, ливни и град. Из-за стихии обесточены более 100 населенных пунктов, дороги превратились в непроходимые реки и грязевые потоки.

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