Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму

Создали закон о правовом режиме в оккупированном Крыму. Фото: helsinki.org.ua

15 апреля 2014 года Верховная Рада приняла закон о правах людей, живущих в Крыму после вторжения РФ. Его поддержали 228 депутатов.

Согласно закону Крым признали временно оккупированным, а Россию - оккупантом, который несет ответственность за нарушение прав и свобод местных жителей. При этом правительство заявило, что не признает принудительного вступления крымчан в гражданство России.

"Принудительное гражданство применяется Россией, как фактор психологического давления на украинцев", - объяснил тогда заместитель главы АП Андрей Сенченко.

Крымчанам с украинским паспортом дали право свободно передвигаться по всей территории государства. А украинцам без крымской прописки - пересекать границу с Крымом. Однако за нарушение пересечения админкордона определили наказание - лишения свободы от 3 до 9 лет.

Кроме того, закон регулирует вопросы изменения права собственности.

"Это сделали для того, чтобы не допустить нарушения прав наших граждан. Так как на территории Крыма будут фиктивные процедуры по изменению права собственности. Оно должно быть оформленным только за пределами оккупированной территории", - сказал тогдашний министр юстиции Павел Петренко.

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Законопроект также регулирует вопросы выплат пенсий и пособий по безработице украинцам в Крыму при условии, что они отказались от такой помощи России.

Также правительство разрешило крымским судьям перейти на работу в подобные учреждения на материковой части.

Однако законом временно оккупированной территории запретили:

- любую хозяйственную деятельность, если она подлежит государственному регулированию, в частности лицензированию, получению разрешительных документов, сертификации и т.д.;

- ввоз/вывоз товаров военного назначения и двойного использования;

- организацию железнодорожных, автомобильных, морских, речных, паромных, воздушных сообщений;

- пользование государственными ресурсами, в том числе, природными, финансовыми, кредитными;

- осуществление денежных переводов.

В законопроекте прописана и уголовная ответственность за коллаборационную деятельность с оккупантами.

Агентство ООН по делам беженцев в Украине раскритиковал проект. Считают, что ограничения могут осложнить возможность посещать членов семьи, получить медицинскую помощь или распоряжаться своей собственностью в Крыму. Местные будут стоять перед дилеммой: остаться и нарушать украинское законодательство, или уехать. Федерация работодателей Украины в свою очередь заявила, что принятие законопроекту может привести к необратимым экономическим последствиям.

Общественная организация КрымSOS предлагает бесплатную психологическую помощь украинцам, живущим в оккупированном Крыму, или тем, кто уехал жить на материковую часть Украины. Активисты рассказывают Gazeta.ua, что консультации будут проводить в интернете индивидуально как со взрослыми, так и с детьми.