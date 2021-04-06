Крымчанам предлагают бесплатные консультации психолога

Каждый крымчанин получит 3 консультации по 1 часу. Фото:usa.one

Общественная организация КрымSOS предлагает бесплатную психологическую помощь украинцам, живущим в оккупированном Крыму, или тем, кто уехал жить на материковую часть Украины. Активисты рассказывают Gazeta.ua, что консультации будут проводить в интернете индивидуально как со взрослыми, так и с детьми.

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"В современных украинских реалиях процесс перемещения на материковую часть Украины или проживания на оккупированных территориях оказывает негативное влияние на психологическое состояние людей. Особенно страдают дети, пожилые люди и люди с инвалидностью. Они смогут у нас получить различные виды психологической помощи, облегчить процесс интеграции, увеличить внутренний ресурс для полноценной социальной жизни", - рассказывает Мила Шевченко, координатор КрымSOS.

Чтобы получить психологическую помощь, нужно заполнить заявку. Также просят описать проблему в письме и прислать его на e-mail: [email protected] После улучшения эпидемической ситуации консультирования планируют проводить в офисе организации в Киеве.

В Украине большинство людей поддерживают идею о возвращении оккупированного Россией Крыма. За возвращение полуострова в состав Украины выступают 68% опрошенных. При этом более 1/5 части граждан – 21% – считают, что с захватом Россией Крыма надо смириться