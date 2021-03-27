Большинство украинцев считают Россию агрессором и поддерживают деоккупацию Крыму - опрос

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 198
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 1269
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 99
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 126
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 180
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 198
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 792
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 639
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 612
Фото
Все фото
15
3
8
3
14
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
&quot;Шантаж и скотство&quot;: в Харькове разогнали концерт группы &quot;Жадан и собаки&quot;
"Шантаж и скотство": в Харькове разогнали концерт группы "Жадан и собаки"
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Видео
Все видео
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 126
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 792
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 297
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 837
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 144
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 00:33

Большинство украинцев считают Россию агрессором и поддерживают деоккупацию Крыму - опрос

  Комментировать
Большинство украинцев считают Россию агрессором и поддерживают деоккупацию Крыму - опрос
Украинцы считают Россию агрессором. Фото: Amazing Ukraine

В Украине большинство людей поддерживают идею о возвращении оккупированного Россией Крыма.

За возвращение полуострова в состав Украины выступают 68% опрошенных. При этом более пятой части граждан – 21% – считают, что с захватом Россией Крыма надо смириться, говорится в опросе от социологической группы "Рейтинг".

Более едины украинцы в том, является ли Россия агрессором. 71% опрошенных согласны с таким утверждением, а 22% – противоположного мнения. В результатах опроса указано, что среди последних преобладают жители восточных регионов, избиратели партий Шария, Мураева и ОПЗЖ.

В вопросе восстановления водоснабжения в оккупированный полуострова мнения почти поровну: 45% поддержали инициативу, 48% – выступили против.

Опрос проводили в период 23-24 марта среди 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За изображение Украины без оккупированных территорий будуть штрафовать

Представитель Донецка в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш заявил, что вернуть Донбасс можем еще в этом десятилетии.

.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Большинство украинцев считают Россию агрессором и поддерживают деоккупацию Крыму - опрос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 15318
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 6795
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19 Просмотров: 6651
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 Просмотров: 6372
В Украине увеличилась цена на газ
В Украине увеличилась цена на газ Просмотров: 5283
Общество
Пик заболеваемости на Covid-19 еще впереди. Минздрав ожидает 25 тыс. случаев ежесуточно
Пик заболеваемости на Covid-19 еще впереди. Минздрав ожидает 25 тыс. случаев ежесуточно Просмотров: 162
Во Львове разворачивают новые места для больных коронавирусом
Во Львове разворачивают новые места для больных коронавирусом Просмотров: 126
"Чума нашего времени - депрессия, а не ковид" - писательница
"Чума нашего времени - депрессия, а не ковид" - писательница
 1 Просмотров: 288
Не подавал признаков жизни: спасатели реанимировали кота-погорельца
Не подавал признаков жизни: спасатели реанимировали кота-погорельца Просмотров: 315
В могилу кидают драгоценности и деньги - какие похороны бывают в Украине
В могилу кидают драгоценности и деньги - какие похороны бывают в Украине
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
2
Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым
Голосов: 55732
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть