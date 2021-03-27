Большинство украинцев считают Россию агрессором и поддерживают деоккупацию Крыму - опрос

Украинцы считают Россию агрессором. Фото: Amazing Ukraine

В Украине большинство людей поддерживают идею о возвращении оккупированного Россией Крыма.

За возвращение полуострова в состав Украины выступают 68% опрошенных. При этом более пятой части граждан – 21% – считают, что с захватом Россией Крыма надо смириться, говорится в опросе от социологической группы "Рейтинг".

Более едины украинцы в том, является ли Россия агрессором. 71% опрошенных согласны с таким утверждением, а 22% – противоположного мнения. В результатах опроса указано, что среди последних преобладают жители восточных регионов, избиратели партий Шария, Мураева и ОПЗЖ.

В вопросе восстановления водоснабжения в оккупированный полуострова мнения почти поровну: 45% поддержали инициативу, 48% – выступили против.

Опрос проводили в период 23-24 марта среди 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше.

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Представитель Донецка в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш заявил, что вернуть Донбасс можем еще в этом десятилетии.

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