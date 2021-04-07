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среда, 07 апреля 2021 12:14

Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
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Вблизи Крыма прошли боевые учения
Фото: Командование объединенных сил ВС Украины
Вблизи Крыма прошли боевые учения
Вблизи Крыма прошли боевые учения
Вблизи Крыма прошли боевые учения
Вблизи Крыма прошли боевые учения

Масштабные учения экипажей боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащих подразделений десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины прошли вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом.

Фоторепортаж и видео с полигона опубликовала в Facebook пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.

Украинские защитники тренировались противодействовать морскому десанту условного противника на участке морского побережья.

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Условия проведения учений максимально соответствовали боевым. Воины-десантники по тревоге заняли плацдарм. Они осуществляли противодесантную оборону морского побережья и отражали нападения условного противника.

Ранее на Донбассе украинские морпехи обнаружили самодельное взрывное устройство - игрушечный самолет, начиненный взрывчатым веществом.

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