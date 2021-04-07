Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений

Фото: Командование объединенных сил ВС Украины

Масштабные учения экипажей боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащих подразделений десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины прошли вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом.

Фоторепортаж и видео с полигона опубликовала в Facebook пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.

Украинские защитники тренировались противодействовать морскому десанту условного противника на участке морского побережья.

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Условия проведения учений максимально соответствовали боевым. Воины-десантники по тревоге заняли плацдарм. Они осуществляли противодесантную оборону морского побережья и отражали нападения условного противника.

Ранее на Донбассе украинские морпехи обнаружили самодельное взрывное устройство - игрушечный самолет, начиненный взрывчатым веществом.