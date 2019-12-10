В подписанном коммюнике о крымских пленников и речи не идет - Чубаров

В оккупированном Крыму около 100 граждан Украины невинно сидят в российских тюрьмах. Фото: mip.gov.ua

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что подписанное на саммите коммюнике не распространяется на крымскотатарских пленников.

Отрывок согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019, указывающий на это, Чубаров опубликовал в Facebook.

"Они поощряют Трехстороннее контактную группу способствовать освобождению и обмена удерживаемыми лицами, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа" всех на всех ", начиная с" всех установленных на всех установленных ", при понимании, что международным организациям, включая международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых лиц ", - написал Чубаров.

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Он добавил, что в документе не говорится речи о крымских политзаключенных, большинство из которых крымские татары.

9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате".

В них приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.