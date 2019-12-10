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Из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением Кабмина - отец Климент

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Из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением Кабмина - отец Климент

Архиепископ Крымской Епархии Православной Церкви Украины отец Климент объявил бессрочную голодовку.

Требует у властей обеспечить права и религиозные свободы украинцев в оккупированном Крыму, пишет Крим.Реалии.

"Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранение церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность", - сказал Архиепископ Климент.

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Он сказал, что прекратит голодовку после выполнения ряда действий по стороны украинской власти.

"Требование: встреча с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. К этому времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели - хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением Кабмина я поеду в Крым ", - добавил он.

Никто из представителей власти не подошел к крымскому свящннику.

Алексей Гончарук не комментирует эту ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хотел обсудить Крым, но не успел.

"Я готовился. Предметно и очень хотел обсуждать этот вопрос", - заявил Зеленский на итоговом брифинге по результатам встречи в "нормандском формате".

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