Я очень хотел поговорить о Крыме, но не успел - Зеленский

Зеленский очень хотел поговорить о Крыме с Путиным. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хотел обсудить Крым, но не успел.

"Я готовился. Предметно и очень хотел обсуждать этот вопрос", - заявил Зеленский на итоговом брифинге по результатам встречи в "нормандском формате".

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Напомним, сегодня в Париже прошло заседание в "нормандском формате", на который прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.