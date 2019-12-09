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понедельник, 09 декабря 2019 16:55

"Нормандские переговоры". Прямая трансляция

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  Встреча проходит в Елисейском дворце.
Встреча проходит в Елисейском дворце.

В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

  Встреча проходит в Елисейском дворце.
Встреча проходит в Елисейском дворце.

Gazeta.ua предлагает текстовую трансляцию.

17:35. Анонсированное ранее на 17.00 (по Киеву) время начала саммита в "нормандском формате" перенесено минимум на полчаса, пишет Укрінформ

При этом анонсированная на 19.45 итоговая пресс-конференция перенесена минимум на 22.00. Как пока неофициально сообщается, участники еще будут иметь рабочий ужин.

17:15. Зеленский проводит двустороннюю встречу с Меркель.

17:14. Завершилась встреча Зеленского с Макроном.

"Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видение завершения войны на Донбассе. Эммануэль Макрон как принимающая сторона, ознакомил Владимира Зеленского со сценарим и форматом проведения переговоров", - сообщает Офис президента Украины.

16.24. Началась встреча Зеленского и Макрона в Елисейском дворце.

Обновляется.

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Последняя совместная встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина.

После этого общения "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.

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Дата
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