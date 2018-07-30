В МИД осудили поездку Медведева в Крым

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 810
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 108
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4743
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5310
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1458
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6111
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10026
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4671
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
4
9
11
7
4
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Показали, как в Севастополе флот оккупанта вышел на тренировку
Показали, как в Севастополе флот оккупанта вышел на тренировку
&quot;Керченский мост важнее&quot; - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
"Керченский мост важнее" - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
Видео
Все видео
Показали видео смерча над Керченским мостом
Показали видео смерча над Керченским мостом
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1323
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2772
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 612
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4896
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 117
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
понедельник, 30 июля 2018 19:57

В МИД осудили поездку Медведева в Крым

4 Комментировать
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
Поездку премьера назвали нарушением международных договоров. Фото: "Без Табу"

"Решительный протест" выразило Министерство иностранных дел Украины в связи с незаконным визитом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в оккупированный Россией Крым.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-центром МИД Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как украинские предприятия помогли РФ захватить флот в Крыму

В министерстве отметили, что пребывание Медведева на территории Крыма является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам".

Медведева посетил Крым для участия в параде в честь дня военно-морского флота России в оккупированном Севастополе.

В аннексирована Россией Крыма армия оккупантов опозорилась во время проведения репетиции празднования Дня Черноморского флота. В ржавом флоте сломался один из водоплавающих бронетранспортеров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
4 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления" 4 Просмотров: 2601
Стало известно, как украинские предприятия помогли РФ захватить флот в Крыму
Стало известно, как украинские предприятия помогли РФ захватить флот в Крыму 1 Просмотров: 14430
Сейчас вы читаете новость «В МИД осудили поездку Медведева в Крым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

4

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

"Бог создал человека без запасных частей" - актуальные цитаты Генри Форда

Дефлимпийцы вернулись домой с 98 медалями

Тело студентки ищут 6 месяцев в реке

Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов

Международный день дружбы: интересные пословицы и поговорки

Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео

Как освобождали Пески

Дайана Росс стала бабушкой

Убили министра, который занимался украинизацией школ

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 40190
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 36346
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 24179
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 21564
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
7
 1 Просмотров: 14283
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
Голосов: 2721
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua