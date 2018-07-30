В МИД осудили поездку Медведева в Крым

Поездку премьера назвали нарушением международных договоров. Фото: "Без Табу"

"Решительный протест" выразило Министерство иностранных дел Украины в связи с незаконным визитом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в оккупированный Россией Крым.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-центром МИД Украины.

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В министерстве отметили, что пребывание Медведева на территории Крыма является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам".

Медведева посетил Крым для участия в параде в честь дня военно-морского флота России в оккупированном Севастополе.

В аннексирована Россией Крыма армия оккупантов опозорилась во время проведения репетиции празднования Дня Черноморского флота. В ржавом флоте сломался один из водоплавающих бронетранспортеров.