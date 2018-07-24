Стало известно, как украинские предприятия помогли РФ захватить флот в Крыму

В Крыму украинские предприятия помогли России захватить корабли. Фото: Ukrainian Military Pages

Во время оккупации Россией Крыма в 2014 году несколько украинских предприятий, в том числе государственные, помогли захватить корабли и подводные лодки.

Это были учреждения, работавшие по оборонному заказу в Севастополе. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины, исполнявший обязанности заместителя главы Администрации президента Украины с марта по август 2014 Андрей Сенченко, передает Крым.Реалии.

Чиновник отметил, что весной 2014 украинская сторона вела с оккупационными властями Крыма переговоры о выводе украинских военных кораблей с полуострова. Этот вывод техники затормозила информация о том, что у флота "есть долги перед севастопольским предприятиями".

"Позже руководители Черноморского флота России в Севастополе получили письма от нескольких украинских предприятий, которые утверждали, что Минобороны Украины задолжало им за судоремонт, российских военных просили "помешать выведению украинских кораблей из Крыма, пока Минобороны Украины не погасит долг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторами обращений выступили частные и государственные украинские предприятия.

"Какие это компании? Это государственные предприятия - Севастопольский проектный научно-исследовательский институт кораблестроения, это Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, ЦКБ "Черноморец", ООО "Севморзавод", ООО "Остов". Дикий случай, когда четыре украинских компании письменно обратились к оккупационной администрации Севастополя с требованием не выпускать украинские корабли до тех пор, пока не рассчитаются за ранее выполненные ремонты ", - рассказал он.

Кроме того, одно из предприятий, обратившихся с просьбой не выпускать корабли из Севастополя, ООО "ТОС", после 2014 года переехало на материковую часть Украины. Директор предприятия Александр Фалко утверждает, что эти письма были по инициативе России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия в Азовском море задержала австрийское судно

"Было со стороны Российской Федерации ... Я уже не помню, кто с той стороны был назначен. Он собирал всех нас и поднимал все эти сведения. То есть, кому заплатили, кому не заплатили. Это была инициатива Российской Федерации", - заявил Фалко. Он добавил, что сейчас предприятие урегулировало финансовые вопросы с Минобороны Украины.

Оккупанты захватили: десантный корабль "Константин Ольшанский", cубмарину "Запорожье", корветы "Тернополь", "Луцк" и "Приднепровье", противолодочный корабль "Хмельницкий".

Захваченный Россией украинский флот в Крыму после оккупации полуострова не фигурирует в иске Украины против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.