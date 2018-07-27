Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"

В Севастополе российская армия снова оконфузилась. Фото: ru.krymr

В аннексированном Россией Крыму армия оккупантов опозорилась во время проведения репетиции к празднованию Дня Черноморского флота.

В ржавом флоте сломался один из водоплавающих бронетранспортеров, передает пророссийский сайт kafanews.

"Непригодный БТР взял на буксир один из вспомогательных катеров. Его переместили с видного места за корабли, которые стояли вдоль фарватера", - говорится в сообщении.

Оккупанты отрапортовали, что военные продемонстрировали "ряд учебно-боевых эпизодов по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, выход из Севастопольской бухты надводных кораблей".

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Отмечается, что в период тренировок, Приморский бульвар в Севастополе обнесли металлическими ограждениями. Была организована пропускная система через рамки-металлоискатели для желающих посмотреть тренировки.

В аннексированном Россией Севастополе флот оккупанта вышел в бухту города на тренировку.