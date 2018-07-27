Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 603
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1134
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1530
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 13806
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4455
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1674
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3177
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 603
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 7038
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 747
Фото
Все фото
4
9
11
7
4
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Показали, как в Севастополе флот оккупанта вышел на тренировку
Показали, как в Севастополе флот оккупанта вышел на тренировку
&quot;Керченский мост важнее&quot; - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
"Керченский мост важнее" - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
Видео
Все видео
Показали видео смерча над Керченским мостом
Показали видео смерча над Керченским мостом
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1665
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4761
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1035
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4851
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3762
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
27 июля 2018
Просмотров: 216
Несправедливо, дуже несправедливо
Навряд чи люди, хоч трохи знайомі з абеткою, можуть не пам'ятати цих суворих слів. Бо саме їх вимовила найсимпатичніша героїня світової літератури, ...
пятница, 27 июля 2018 18:30

Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"

3 Комментировать
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время &quot;показательного выступления&quot;
В Севастополе российская армия снова оконфузилась. Фото: ru.krymr

В аннексированном Россией Крыму армия оккупантов опозорилась во время проведения репетиции к празднованию Дня Черноморского флота.

В ржавом флоте сломался один из водоплавающих бронетранспортеров, передает пророссийский сайт kafanews.

"Непригодный БТР взял на буксир один из вспомогательных катеров. Его переместили с видного места за корабли, которые стояли вдоль фарватера", - говорится в сообщении.

Оккупанты отрапортовали, что военные продемонстрировали "ряд учебно-боевых эпизодов по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, выход из Севастопольской бухты надводных кораблей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как украинские предприятия помогли РФ захватить флот в Крыму

Отмечается, что в период тренировок, Приморский бульвар в Севастополе обнесли металлическими ограждениями. Была организована пропускная система через рамки-металлоискатели для желающих посмотреть тренировки.

В аннексированном Россией Севастополе флот оккупанта вышел в бухту города на тренировку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое" - писатель предвидел репрессии

Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного

Умерла дочь Уитни Хьюстон

"Самое страшное - увидеть, как самолет падает на людей" - очевидцы о Скниловской трагедии

В судах разрешили говорить по-русски

Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Самое читаемое
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 58419
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 53766
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
14
 Просмотров: 36460
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 4 Просмотров: 36307
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 32415
Больше всего комментируют
7
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
7
Пенсии выплачивают с задержками
4
Порошенко идет на выборы - СМИ
4
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Голосов: 2050
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua