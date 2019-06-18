В Кремле злобно прокомментировали заявление Зеленского об освобождении Крыма

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3150
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1188
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 252
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 288
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7182
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 342
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1845
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3573
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
6
5
8
8
4
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
&quot;Крым - это хворост в меду&quot; - состоялась премьера фильма об оккупации полуострова
"Крым - это хворост в меду" - состоялась премьера фильма об оккупации полуострова
Без веселья и захватывающих выступлений: как в Крыму праздновали &quot;День России&quot;
Без веселья и захватывающих выступлений: как в Крыму праздновали "День России"
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь &quot;ушел под воду&quot;
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Видео
Все видео
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1908
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3096
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5400
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 1080
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 13:59

В Кремле злобно прокомментировали заявление Зеленского об освобождении Крыма

1 Комментировать
В Кремле злобно прокомментировали заявление Зеленского об освобождении Крыма
Россияне надеются на то, что Путин что-то скажет на встрече с Зеленским и советуют украинцам забыть про оккупированный Крым. Фото: россми

В Кремле сказали, что президент России Владимир Путин скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова о Крыме.

Россияне надеются, что в случае встречи глав воюющих стран, Путин что-то скажет, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Мы видели эти слова президента Украины, он сказал в одном из интервью. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет с правильной фразы", - сказал Песков,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сообщил важнейшую тему будущего разговора с Путиным

Он добавил, что по вопросу освобождения Донбасса необходимо говорить с боевиками, а Украина никогда не вернет Крым обратно.

Усиление санкций против России - это единственный рычаг для освобождения оккупированных Крыма и Донбасса. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что только дипломатическим путем возможно восстановление территориальной целостности Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Кремле злобно прокомментировали заявление Зеленского об освобождении Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 48254
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали Просмотров: 41617
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 30045
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 24144
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 Просмотров: 23257
Крым
Зеркаль рассказала, когда России объявят приговор
Зеркаль рассказала, когда России объявят приговор Просмотров: 2008
Доигрались - волонтеры занесли в "черный список" еще нескольких оккупантов
Доигрались - волонтеры занесли в "черный список" еще нескольких оккупантов Просмотров: 234
Российские истребители перехватили бомбардировщики США
Российские истребители перехватили бомбардировщики США Просмотров: 594
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 19702
Рада Евросоюза сделала заявление по Крыму
Рада Евросоюза сделала заявление по Крыму Просмотров: 2718
Больше всего комментируют
11
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
10
У каких партий больше шансов попасть в Раду
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
Голосов: 887
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua