В Кремле злобно прокомментировали заявление Зеленского об освобождении Крыма

Россияне надеются на то, что Путин что-то скажет на встрече с Зеленским и советуют украинцам забыть про оккупированный Крым. Фото: россми

В Кремле сказали, что президент России Владимир Путин скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова о Крыме.

Россияне надеются, что в случае встречи глав воюющих стран, Путин что-то скажет, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Мы видели эти слова президента Украины, он сказал в одном из интервью. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет с правильной фразы", - сказал Песков,

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Он добавил, что по вопросу освобождения Донбасса необходимо говорить с боевиками, а Украина никогда не вернет Крым обратно.

Усиление санкций против России - это единственный рычаг для освобождения оккупированных Крыма и Донбасса. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что только дипломатическим путем возможно восстановление территориальной целостности Украины.