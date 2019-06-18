Зеленский сообщил важнейшую тему будущего разговора с Путиным

Зеленский верит в нормализацию отношений Украины и России. ФОТО: REUTERS

"Донбасс и Крым – это Украина", - первое, что скажет Владимир Зеленский Путину на встрече.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина", — сказал он в интервью немецкой газете Bild.

Зеленский не считает, что Крым потерян Украиной навсегда, и надеется, что он скоро вернется.

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"Крым — это Украина. И мы надеемся, что вскоре он вернется. Я очень люблю Крым. Был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Он всегда был и остается частью Украины", — сказал президент.

Путин не направлял Зеленскому поздравление после инаугурации.