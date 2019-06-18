Как Зеленский собирается освобождать оккупированные земли

Зеленский считает, что освободить Донбасс и Крым можно дипломатическим путем. Фото: rbc.ua

Усиление санкций против России - это единственный рычаг для освобождения оккупированных Крыма и Донбасса. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что только дипломатическим путем возможно восстановление территориальной целостности Украины, пишет bild.de.

"Если этот инструмент не работает, тогда механизм должен быть расширен", - сказал глава государства.

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Вместе с тем президент отметил, что "ни суверенитет, ни территория, ни судьба украинского народа не станут переговорной монетой в любой мирному соглашению".

"Донбасс и Крым – это Украина", - первое, что скажет Владимир Зеленский Путину на встрече. Зеленский не считает, что Крым потерян Украиной навсегда, и надеется, что он скоро вернется.