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воскресенье, 12 сентября 2021 17:29

В Чехии задержали участника оккупации Крыма

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В Чехии задержали участника оккупации Крыма
Активиста задержали чешские правоохранители. Фото: SobiNews

В аэропорту Праги, по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, задержали российского активиста Александра Франчетти.

В 2014 году он активно поддерживал присоединения Крыма к России. О задержании Франчетти сообщили в чешской полиции.

Активист входил в группировку "Северный ветер", которая отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп". Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

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Франчетти постоянно живет в Праге, где работает тренером по фитнесу. В 2019 году Чешское радио сообщало, что Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки.

Задержанному грозит депортация в Украину, где против него выдвинули обвинения.

Гражданин Чехии Павел Кафка, которого приговорили к трем годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов, написал письмо в украинское посольство, в котором признал вину. В письме он также извинился перед Украиной за свои действия. Соответствующее письмо Кафка отправил в посольство Украины в Чехии.

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