"Теперь точно упадет": в сети высмеяли освящение Керченского моста российскими священниками

В сети высмеяли освящение Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.

"Так и напишу - рухнул, потому что был освящен неканоническим попом и совсем не святой, а еретико-раскольной водой. Свидетели Иеговы или как они там, более канонические и оцерковленые, чем вы! Покайтесь, греховодники", - подписал фото блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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На снимках видно священника, пролетающего на воздушном шаре над конструкцией и окропляющего мост святой водой.

Автор: twitter.com/krimrt Скриншот публикации

Оккупанты собираются починить часть Керченского моста, которая обвалилась. Для подъема части, упавшей в воду, потребуются минимум 2 плавучих крана. Они должны не просто поднять тяжелую конструкцию, но еще перевернуть ее в воздухе, считают строители и инженеры.