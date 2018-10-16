"Теперь точно упадет": в сети высмеяли освящение Керченского моста российскими священниками

В сети высмеяли освящение Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.
"Так и напишу - рухнул, потому что был освящен неканоническим попом и совсем не святой, а еретико-раскольной водой. Свидетели Иеговы или как они там, более канонические и оцерковленые, чем вы! Покайтесь, греховодники", - подписал фото блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.
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На снимках видно священника, пролетающего на воздушном шаре над конструкцией и окропляющего мост святой водой.
Оккупанты собираются починить часть Керченского моста, которая обвалилась.
Для подъема части, упавшей в воду, потребуются минимум 2 плавучих крана. Они должны не просто поднять тяжелую конструкцию, но еще перевернуть ее в воздухе, считают строители и инженеры.
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