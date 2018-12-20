Суд в оккупированном Крыму отложил рассмотрение апелляции на арест украинского моряка

Владислав Костышин воспользовался своим правом свидетельствовать на родном языке - фото uaЧеркасы

Так называемый Верховный суд Крыма отложил заседание и рассмотрение апелляции на арест украинского моряка Владислава Костишина.

Подконтрольный оккупационной власти судья Сергей Рубанов перенес заседание, пишут Крим.Реалии.

Основанием для переноса просьба моряка предоставить ему переводчика.

Рассмотрение жалобы состоится 21 декабря в 10:00.

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Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму сегодня оставил под стражей матросов Владимира Варимеза и Сергея Цибизова, старшего матроса Андрея Опрыско и мичмана Юрия Будзила.

Адвокат захваченного украинского моряка Владимира Терещенко Анастасия Георгиевская посетила своего подзащитного. Ему передали еду и одежду, но не позволили позвонить маме.