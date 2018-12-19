Пленному моряку отказали в звонке к маме

Пленному моряку Владимиру Терещенко российские военные не дали позвонить маме - фото соцсети

Адвокат захваченного украинского моряка Владимира Терещенко, Анастасия Георгиевская посетила своего подзащитного.

Ему передали еду и одежду, но не позволили позвонить маме, пишет она в Facebook.

Она также рассказала, что деньги полностью поступили на его счет, но до конца зимних праздников их использовать нельзя из-за тюремные порядки.

"Кончился финансовый год", - пишет она.

Георгиевская рассказала, что из-за тюремных порядков морякам нельзя передавать туалетную бумагу, шампунь и крем для рук.

Моряк также рассказал адвокату, что за флаг передали президенту военные.

"Видел по телевизору, как Порошенко передали военно-морской флаг Украины с "Яни Капу". Так вот это флаг, который был у Володи в каюте, он его сам для себя купил. Я спросила - а как вы узнали, что это именно ваш? "А, говорит, он один такой был на всем корабле - новый и чистый, потому что был у меня в каюте, другие-то были на улице, уже грязные". Так что у президента Украины теперь личный флаг военно-пленного моряка Владимира Терещенко", - пишет адвокат.

Она отметила, что рассказала об условиях, в которых держат наших ребят заместителю начальника по режиму.

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"А вот с телефонным звонком маме - отказали. При задержании не дали позвонить(сделать звонок, который положен по закону - Gazeta.ua)- типа, только на вайбер звони, остальное дорого, а у мамы вайбера не было, вот и не смог позвонить. Написал ходатайство следователю - отказали. Грустно",- пишет она.

Адвокат встретилась с моряком буксира "Яны Капу". Один из членов экипажа захваченного русскими буксира "Яны Капу" Виктор Безпальченко заявил следователю, что считает себя военнопленным, написала в Facebook адвокат моряка Оксана Опаренко.