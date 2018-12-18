Считает себя военнопленным: моряк Безпальченко не получил писем от родных

Віктор Безпальченко вважає себе військовополоненим Фото: ТСН

Адвокат встретилась с моряком буксира "Яны Капу".

Один из членов экипажа захваченного русскими буксира "Яны Капу" Виктор Безпальченко заявил следователю, что считает себя военнопленным, написала в Facebook адвокат моряка Оксана Опаренко.

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"Сегодня состоялась встреча с моим подзащитным - военнопленным моряком с рейдового буксира "Яны Капу" Виктором Безпальченко. Он не получил писем от близких и родственников. На здоровье не жаловался, но "глаза были грустные" и рассказывал, что психологически тяжело находиться в заключении.

Всем украинским морякам, находящимся в следственных изоляторах Москвы, отправили посылки. Об акции с посылками сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.