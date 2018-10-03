Стало известно о новом этапировании в России политзаключенного Романа Сущенко

Романа Сущенко этапируют из российской тюрьмы уже понедельник. Фото: Радио Свобода

В России политзаключенного Кремля Романа Сущенко уже в понедельник могут отправить на этап.

Общественного защитника Марка Фейгина россияне не допустили к подзащитному. Об этом адвокат сообщил в Facebook.

"Кроме всего прочего, из-за моего недопуска к Роману Сущенко в СИЗО "Лефортово" подвисает вопрос о свидании его с семьей. Есть только устная договоренность с тюрьмой об этом, никаких бумаг о дате и времени нет. А в понедельник Романа Сущенко уже могут отправить на этап", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы помним о тебе - Сущенко поддержали во Франции

2 октября адвокат Марк Фейгин должен был встретиться со своим подзащитным Романом Сущенко. Это должен быть последний визит перед его этапированием.

30 сентября 2016-го в Москве задержали украинского журналиста информагентства "Укринформ" Романа Сущенко. 4 июня 2018-го Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным. МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.