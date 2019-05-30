Россияне блокируют счета волонтеров

Журналистка говорит, что украинские моряки забросали помощью и письмами, но остается еще много тех, кому нужна помощь. Фото: Украинская правда

Украинским морякам помогают люди со всего мира.

В передачах им продуктов и вещей участвуют 30 человек, говорит российская журналистка Виктория Ивлеева в интервью Украинской правде.

"Мы ходим к ним два раза в месяц, вышло уже 12 передач. Некоторые люди участвуют в этом не по одному разу", - говорит волонтер.

Волонтер рассказала, что ее счета блокировали по неизвестной причине.

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"Рома Цимбалюк, корреспондент УНИАН в Москве, открыл сбор на своем канале, собрал 66 000 рублей - это почти стоимость одной передачи на 24 человека. До этого Осман Пашаев много собирал. Еще раньше почти полмиллиона рублей были собраны на мои счета. Пока без проблем ", - говорит Ивлеева.

Она добавила, что ребята чувствуют себя нормально.

"Я думаю, что украинские моряки завалены письмами со всего мира. Но, к сожалению, насколько мне известно, далеко не все эти письма передаются. И, более того - скажу не очень хорошую фразу, - я думаю, что они почти закормлены благодаря нашим передачам, потому что они совершенно точно к ним доходят ", - добавляет она.

Говорит, что уверена в том, что есть те украинские политзаключенные, кто нуждается в помощи больше.

Виктория Ивлеева - российская журналистка и волонтер. В Украине ее знают за ее антипутинские взгляды. В начале войны в Донбассе она помогала местному населению поехать из зоны боевых действий. Сейчас она активно помогает украинским политзаключенным, опикуееться военнопленными моряками.

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