Россияне блокируют счета волонтеров

Украинским морякам помогают люди со всего мира.
В передачах им продуктов и вещей участвуют 30 человек, говорит российская журналистка Виктория Ивлеева в интервью Украинской правде.
"Мы ходим к ним два раза в месяц, вышло уже 12 передач. Некоторые люди участвуют в этом не по одному разу", - говорит волонтер.
Волонтер рассказала, что ее счета блокировали по неизвестной причине.
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"Рома Цимбалюк, корреспондент УНИАН в Москве, открыл сбор на своем канале, собрал 66 000 рублей - это почти стоимость одной передачи на 24 человека. До этого Осман Пашаев много собирал. Еще раньше почти полмиллиона рублей были собраны на мои счета. Пока без проблем ", - говорит Ивлеева.
Она добавила, что ребята чувствуют себя нормально.
"Я думаю, что украинские моряки завалены письмами со всего мира. Но, к сожалению, насколько мне известно, далеко не все эти письма передаются. И, более того - скажу не очень хорошую фразу, - я думаю, что они почти закормлены благодаря нашим передачам, потому что они совершенно точно к ним доходят ", - добавляет она.
Говорит, что уверена в том, что есть те украинские политзаключенные, кто нуждается в помощи больше.
Виктория Ивлеева - российская журналистка и волонтер. В Украине ее знают за ее антипутинские взгляды. В начале войны в Донбассе она помогала местному населению поехать из зоны боевых действий. Сейчас она активно помогает украинским политзаключенным, опикуееться военнопленными моряками.
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