Россияне блокируют счета волонтеров

 
Ексклюзивы
1/5
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1917
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1062
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 468
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6444
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 6714
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2196
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3582
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4446
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4824
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
8
11
14
5
9
Неработающий фонтан, зеленая вода и гадюки: приключения жлобского парка
Неработающий фонтан, зеленая вода и гадюки: приключения жлобского парка
&quot;Мы должны помнить не молча&quot; - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных
"Мы должны помнить не молча" - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
На оккупированный Крым посыпались камни с неба
На оккупированный Крым посыпались камни с неба
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 162
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1917
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 11727
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2196
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 702
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1665
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
четверг, 30 мая 2019 10:51

Россияне блокируют счета волонтеров

  Комментировать
Россияне блокируют счета волонтеров
Журналистка говорит, что украинские моряки забросали помощью и письмами, но остается еще много тех, кому нужна помощь. Фото: Украинская правда

Украинским морякам помогают люди со всего мира.

В передачах им продуктов и вещей участвуют 30 человек, говорит российская журналистка Виктория Ивлеева в интервью Украинской правде.

"Мы ходим к ним два раза в месяц, вышло уже 12 передач. Некоторые люди участвуют в этом не по одному разу", - говорит волонтер.

Волонтер рассказала, что ее счета блокировали по неизвестной причине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы должны помнить не молча" - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных

"Рома Цимбалюк, корреспондент УНИАН в Москве, открыл сбор на своем канале, собрал 66 000 рублей - это почти стоимость одной передачи на 24 человека. До этого Осман Пашаев много собирал. Еще раньше почти полмиллиона рублей были собраны на мои счета. Пока без проблем ", - говорит Ивлеева.

Она добавила, что ребята чувствуют себя нормально.

"Я думаю, что украинские моряки завалены письмами со всего мира. Но, к сожалению, насколько мне известно, далеко не все эти письма передаются. И, более того - скажу не очень хорошую фразу, - я думаю, что они почти закормлены благодаря нашим передачам, потому что они совершенно точно к ним доходят ", - добавляет она.

Говорит, что уверена в том, что есть те украинские политзаключенные, кто нуждается в помощи больше.

Виктория Ивлеева - российская журналистка и волонтер. В Украине ее знают за ее антипутинские взгляды. В начале войны в Донбассе она помогала местному населению поехать из зоны боевых действий. Сейчас она активно помогает украинским политзаключенным, опикуееться военнопленными моряками.

Россию не исключат из ООН из-за игнорирования решения Международного трибунала по морскому праву.

Это возможно только в случае нарушения Устава ООН, рассказывает в интервью Gazeta.ua экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россияне блокируют счета волонтеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 действенных способов от пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 47902
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 32680
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 26902
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 18882
Коломойский сказал, кто заменит Супрун
Коломойский сказал, кто заменит Супрун 1 Просмотров: 13996
Крым
Удушье и кашель с кровью. Состояние политзаключенного Бекирова ухудшилось
Удушье и кашель с кровью. Состояние политзаключенного Бекирова ухудшилось Просмотров: 72
Начали публиковать данные о предателях Украины
Начали публиковать данные о предателях Украины Просмотров: 4086
США возмущены наглостью России и требуют выполнить решение Трибунала
США возмущены наглостью России и требуют выполнить решение Трибунала Просмотров: 972
Дно пробито: россияне решили увековечить свои фейлы
Дно пробито: россияне решили увековечить свои фейлы Просмотров: 684
Отдых строгого режима: оккупанты придумали новый вид полиции
Отдых строгого режима: оккупанты придумали новый вид полиции Просмотров: 171
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
4
Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
Голосов: 670
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua