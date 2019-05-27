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понедельник, 27 мая 2019 21:01

Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит

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Россию не исключат из ООН из-за игнорирования решения Международного трибунала по морскому праву.

Это возможно только в случае нарушения Устава ООН, рассказывает в интервью Gazeta.ua экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

25 травня 2018 года 19 судей Международного трибунала обязать Россию отпустить украинских моряков и вернуть захваченные суда Украины.

Россия отказалась отпускать украинских военных. Решение аргументировала необходимостью суда и следствия над ними

Каким образом заставить россиян реагировать на решения международных судов, объясняет дипломат.

Автор: telegraf.com.ua
  "Секторальные санкции должны доказать господину Путину о том, что продолжать такую политику может России очень дорого стоить" - Владимир Огрызко
"Секторальные санкции должны доказать господину Путину о том, что продолжать такую политику может России очень дорого стоить" - Владимир Огрызко

Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит. Для которой решения любых международных органов правосудия ничего не стоят, потому что такова суть политики этого государства.

Россия трактует международное право так, как ей заблагорассудится, она придумывает абсурдные аргументы, которыми прикрывает свою негативистскую позицию.

Поэтому ничего на самом деле нового нет.

Что дает это решение?

Это дает как минимум почти автоматическое продление антироссийских санкций в июне. Это как программа минимум, а максимум - может подтолкнуть западных партнеров пойти дальше.

Это очередной аргумент в пользу нашей позиции, Россия это страна, которая сама себя поставила вне международного права и мира.

То есть когда идет разговор о России, можно считать, что никакие решения не будут выполнены?

Формально нет, я в этом более чем уверен. Потому что это не вписывается в концепцию глобального игрока. Это ниже российского достоинства, так думают в Кремле.

Может это будет стоить дороже, чем отпустить моряков и отдать катерки, то можно будет к этому и вернутся.

Спрогнозировать трудно, поскольку РФ страна агрессивная, сложнопрогнозируемая. Как и в любой деспотии, где решения принимаются в зависимости от того с какой ноги просыпается правитель. Если с левой ноги, то может быть одно решение, а с правой, то другое.

Это в демократиях все обсуждается и дебатируется и решается методом диалога. В деспотии же все зависит от настроения одного конкретного человека.

Санкции, должны доказать господину Путину о том, что продолжать такую ​​политику может России может очень дорого стоить

Каков механизм внедрения этого решения?

Внедрение простое - страна должна выполнять решение суда. Здесь нет никаких других механизмов кроме того, что написано Гамбургским трибуналом.

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Заместитель министра Елена Зеркаль у себя на Facebook пишет об аналогичном деле:

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей". Это возможно в данном случае?

Ну они, если быть точным, то выпустили таким образом, чтобы якобы не признавать решения трибунала, а сделали это между прочим, чуть не добровольно, безотносительно к решению. Ну это такая психология страны, не считает необходимым выполнять любые решения международных инстанций. Поэтому возможно это и произойдет.

Относительно Arctic Sunrise речь шла о странах НАТО, а это серьезный аргумент. А мы пока не в Альянсе.

Может ли это стать продолжением санкций? Посол Украины в Германии призывает ввести дополнительные. О каких именно идет речь? Что это может быть?

Они очевидны - это секторальные санкции, которые должны доказать Владимиру Путину о том, что продолжать такую политику может России очень дорого стоить. Финансы, энергетика, военные дела - здесь ничего нового мы не придумаем, все давно известно. Вопрос насколько решение будет политически поддержанным.

Если да, поверьте, за несколько месяцев ситуация поменяется. А поскольку такого понимания сейчас нет, то мы имеем то, что имеем.

Исключение, или включение страны в ООН происходят в силу определенных обстоятельств, которые прописаны в уставах, этих организаций

Часть экспертов считает, что для нас важно не столько введение новых санкций, как сохранение действующих антироссийских. Это так?

Я с этим не согласен, санкции нужны, но более жесткие. Ибо наличие жестких санкций дает надежду на то, что политика РФ изменится. Если мы будем думать, что "легкие укусы комара" могут иметь какие-то уж очень большой эффект, то это неправильно.

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Россия заявила, что освободит их только после суда и следствия. И добавила, что будет продолжать давить на своей версии конфликта. Россию могут исключить из ООН?

Здесь немножко разные вещи. Исключение, или включение страны в ООН происходят в силу определенных обстоятельств, которые прописаны в уставах этих организаций. Но вопрос еще не ставили и вряд поставят.

Лучший способ привести РФ к порядку это определенно не военными, а сугубо экономическими моментами. Надо показать что продолжение этой агрессивной политики для нее значительно хуже, чем идти в русле нормальных отношений, которые должны быть характерными для цивилизованных стран. Пока государство-агресор этого не понимает, значит надо это дать почувствовать через кошелек. Перестать приглашать Россию на международные форумы, не ездить международным политикам к Путину. Только нужна политическая воля, которая на сегодняшний момент на такой уровень не поднялась.

Автор: Громадське
  Россия отказалась выполнять решение Международного трибунала по морскому праву: "относительно Arctic Sunrise речь шла о странах НАТО, а это серьезный аргумент. А мы пока не в НАТО", - говорит Владимир Огрызко
Россия отказалась выполнять решение Международного трибунала по морскому праву: "относительно Arctic Sunrise речь шла о странах НАТО, а это серьезный аргумент. А мы пока не в НАТО", - говорит Владимир Огрызко

Главный вопрос: если РФ наплевала на решение трибунала, как на них повлиять?

Теперь для мира появиться аргумент чтобы относиться к этому серьезно. Ранее захвата моряков можно было представить как инцидент - российская пропаганда подавала, что украинцы напали на несчастных русских желая подорвать Керченский мост.

Те, кто не хотели принимать решения, прятались за роспропагандой.

Но так как Международный суд заявил, о состоявшейся агрессии со стороны россиян, им надо определиться. Теперь аргументы такого типа не принимаются, а потому и санкции будут ужесточены.

25 ноября прошлого года в Черном море российские пограничники захватили 3 украинских военных судна и 24-х членов экипажа. Моряков отправили в российский следственный изолятор "Лефортово", где держат по сегодня, а корабли - 2 малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир Яни Капу пришвартовали в оккупированной Керчи.

Чтобы освободить своих военных из российского плена 16 апреля Украина подала иск в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге.

Автор: София Староконь
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