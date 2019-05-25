В посольстве США поставили ультиматум РФ в отношении украинских моряков

В США требуют освободить украинских моряков. Фото: i.tyzhden.ua

В диппредставительства США призвали Россию немедленно освободить украинских моряков.

В учреждении также требуют вернуть украинские суда и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины - об этом заявили в посольстве США в Украине.

"В течение шести месяцев Россия несправедливо удерживает 24 членов экипажа и судна Украины. Россия должна немедленно освободить моряков, вернуть украинские суда и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве.

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Проходит полгода с тех пор как Россия силой захватила украинские военные корабли и их экипажи.25 мая в 12:00 (13:00 по Киеву) Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) объявит решение по просьбе Украины обязать Россию освободить захваченных украинских моряков и суда.