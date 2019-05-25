Сегодня суд ООН объявит решение по пленным украинским морякам

Председатель Трибунала ООН Пак Чжин Хен. на открытом заседании зачитает приказ суда. Фото: glavcom.ua

Проходит полгода с тех пор как Россия силой захватила украинские военные корабли и их экипажи.

25 мая в 12:00 (13:00 по Киеву) Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) объявит решение по просьбе Украины обязать Россию освободить захваченных украинских моряков и суда - сообщили на сайте Трибунала.

"Международный трибунал по морскому праву вынесет свой приказ по делу, касающемуся задержания трех украинских судов (Украина против Российской Федерации), о временных мерах в субботу, 25 мая в 12:00", - говорится в сообщении.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трибунал ООН: юрист рассказал о намерениях России

Председатель Трибунала ООН Пак Чжин Хен. на открытом заседании зачитает приказ суда.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 24 украинских моряков и трех судов.

В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину.

10 мая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая представляет позицию Украины в Международном трибунале ООН по морскому праву, призвала применить временные меры и обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и судна.

Украинская сторона заявила, что захватом украинских моряков Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и международное обычное право. Украина также просит суд ООН обязать РФ прекратить уголовные преследования украинских моряков.

24 мая заместитель Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что любое решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков поможет освободить украинских военнопленных.

"Символично, что ровно через шесть месяцев после захвата Россией украинских военных кораблей, Международный трибунал по морскому праву объявит свое решение о временных мерах по делу об иммунитетах наших кораблей и моряков", - написала Зеркаль.

Спор между Украиной и Российской Федерацией касается незаконного захвата и задержания со стороны РФ украинских военных кораблей "Бердянск" и "Никополь", буксира "Яны Капу", а также 24 членов их экипажей.