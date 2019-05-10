Украинская сторона в трибунале ООН просит обязать Россию освободить пленных моряков

Зеркаль сообщила, что Россия проигнорировала запросы Украины для решения спора дипломатическими средствами. Фото: images.unian.net

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль призвала обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и судна.

Об этом Зеркаль заявила в Гамбурге во время устных слушаний по делу о иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных РФ 25 ноября 2018 - пишет "Уніан".

Она отметила, что спор между Украиной и Российской Федерацией касается незаконного захвата и задержания со стороны РФ украинских военных кораблей "Бердянск" и "Никополь", буксира "Яны Капу", а также 24 членов их экипажей.

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"В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву", - отметила Зеркаль.

Украина инициировала арбитражное производство в соответствии с приложением VII указанной конвенции для получения правовой защиты от этих нарушений.

"Сегодня мы стоим перед Трибуналом с просьбой использовать ваше право в соответствии с частью 5 статьи 290 конвенции и применить временные меры с учетом неотложного характера ситуации", - подчеркнула Зеркаль.

"Эти военнослужащие преследуются за совершение уголовного преступления - незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации, по ним проводятся мероприятия досудебного расследования. Их задержание дважды было продлено российскими судами. Второй раз это было лишь три недели назад, через два дня после того, как Украина подала на рассмотрение этого Трибунала запрос о применении временных мер. Это лишь дополнительный пример последовательного неуважения России с международным правом ", - подчеркнула замминистра.

Зеркаль сообщила, что Россия проигнорировала запросы Украины для решения спора дипломатическими средствами.

"Поведение России является грубым нарушением Конвенции и международного обычного права. Хочу подчеркнуть, Крым является неотъемлемой частью Украины, а воды, в которых были задержаны судна, являются территориальными водами Украины или исключительной экономической зоной Украины. Действия России в любом случае нарушали б Конвенцию, даже если бы Россия задержала украинские военные корабли в своих территориальных водах или исключительной морской экономической зоне. Иммунитет военных кораблей является основополагающим иммунитетом суверена в международной системе. Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов ", - напомнила дипломат.

Она добавила, что каждый следующий день содержание Россией моряков, каждое новое следственное действие или допрос по ним, любое судебное заседание "лишь обостряют спор между сторонами".

"Этот Трибунал ранее отметил, что военный корабль - это выражение суверенитета его страны. Он объявил, что каждый день задержания военного корабля приводит к материальному и непоправимому вреду правовым и практическим интересам государства флага", - сказала Зеркаль.

"По поводу членов экипажей, этот Трибунал неоднократно подчеркивал, что" принципы гуманности должны применяться в морском праве, как они применяются в других отраслях международного права ". Такие принципы требуют немедленного прекращения отделения двадцати четырех членов экипажей военных кораблей Украины от их семей и их дома" , - добавила замминистра.

Также она заявила, что "вред, причиненный Украины, ее военно-морским судам и членам их экипажей, является серьезной и растет с каждым днем". По ее словам, ситуация "чрезвычайно неотложная".

"Поэтому сегодня Украина просит Суд применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину", - подытожила Зеркаль.

В Гамбурге, Германия, начались слушания Международного трибунала по морскому праву по иску Украины против РФ по делу о незаконном задержании 24 моряков. Россия от участия в слушаниях отказалась.