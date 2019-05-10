Слушания морского Трибунала: Украина требует освободить моряков

Автор: Укринформ Украина требует освобождения 24 моряков и 3 судов

В Гамбурге, Германия, начались слушания Международного трибунала по морскому праву по иску Украины против РФ по делу о незаконном задержании 24 моряков. Россия от участия в слушаниях отказалась, об этом из зала суда сообщает Укринформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не падают духом: показали украинских моряков на судилище

Автор: Укринформ Украина требует освобождения 24 моряков и 3 судов

На слушаниях выступит заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин, глава делегации государства в Международном трибунале Елена Зеркаль. Также четверо международных экспертов: партнеры компании Covington & BurlingLLP Марне Чик и Джонатан Гимблет, генсек Гаагской Академии международного права профессор Жан-Марк Тювенин и профессор Альфред Соонс. Именно Соонс был арбитром в трибуналах по морскому праву во многих знаковых делах последних лет, а также Стерлингском профессор по международному праву Йельского университета Гарольд Коу.

Иск в Трибунал подали 23 апреля этого года. Украина требует освобождения 24 моряков и 3 судов. 25 ноября 2018 российские пограничники у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.