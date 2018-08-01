Россия продолжает задерживать торговые суда на Азове: пострадал турецкий сухогруз

ФСБ РФ задержала корабль в Азовском море / фото: 112 Украина

Береговая охрана ФСБ России задержала сегодня в Азовском море очередное судно, следовавшее из порта Мариуполя.

"01.08.18 примерно в 01:50 (мч) корабль ФСБ задержал сухогруз TAILWIND - IMO: 8908868, Deadweight: 16880 t, Сингапур / Эстония, следует из Мариуполя в Стамбул, Турция. 46 ° 44'52" N 37 ° 19 '36 "E. Это недалеко от азовской Ялты - 7 миль/13 км к югу от Белосарайской косы. Продолжительность задержки 1:50 - 2:50", - сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали методы борьбы с провокациями Кремля в Азовском море

На прошлой неделе вблизи Мариуполя в течение двух дней проходили тренировочные полеты армейской авиации. Авиационные наводчики направляли на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщили в штабе Объединенных сил.