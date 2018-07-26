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четверг, 26 июля 2018 15:10

Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
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В Украине продолжается разгар курортного сезона. Пляжи Азовского моря заполнены отдыхающими. Самые популярные места - Арабатская стрелка, Бердянск, Кирилловка.

Корреспондент Gazeta.ua сделала фотоподборку с пляжей Арабатской стрелки. Предлагаем читателям ее посмотреть:

Дети традиционно купаются с надувными матрасами
Фото: Анна ЛАКИЗА
Большинство отдыхающих приходят на пляж со своими покрывалами
С утра можно увидеть, как берег моря "оккупировали" птички
Желающие могут поплавать по воде в середине надувного шара
На берегу моря обустроены волейбольные площадки

Отдыхающие в основном приходят на пляж со своими покрывалами и зонтами от солнца. Однако есть любители шезлонгов, которые стоят 180 грн в день.

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Несколько последних дней морской берег был завален медузами, которых не было здесь годами. 25 июля после дождя и бури их унесло в море.

Среди развлечений - традиционный "Банан", парашют, катамараны, водные горки. Новинка - пенные бассейны для детей. Товары, которые носят торговцы: кукуруза - 15 грн, пахлава - 25 грн, сахарная вата - 20 грн, трубочки со сгущенкой - 20 грн, креветки - 40 грн за небольшой стакан, малина, клубника - 25 грн стакан, вязка бычков - 50 грн.

Жилье на первой линии Арабатской стрелки стоит от 120 грн за койко-место без удобств. С кондиционером, душем, телевизором и кухней - от 600 грн. Апартаменты в деревянных двухэтажных домах на несколько номеров на берегу - от 1,5 до 3 тыс грн.

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Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко проводит каникулы на французском побережье в Сен-Тропе. Фотографии с летнего отдыха девушка выкладывает в своем Instagram. Постит фото своего завтрака и собственных нарядов от крестной Лили Пустовит.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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