Российский самолет едва не взорвался в небе над оккупированным Крымом

В аэропорту оккупированного Симферополя самолет, направлявшийся в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку.
У воздушного судна возникли проблемы с закрылками, докладывает российское СМИ ТАСС.
"Самолет приземлился несколько минут назад, все в порядке. По информации экипажа, были проблемы с выпуском закрылков", - сказали в аэропорту.
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Крымские СМИ написали, что перед посадкой самолет сделал 3 круга в районе Джанкоя.
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