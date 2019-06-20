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четверг, 20 июня 2019 15:13

Российский самолет едва не взорвался в небе над оккупированным Крымом

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Российский самолет едва не взорвался в небе над оккупированным Крымом
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в оккупированном Крыму. Фото: Апостроф

В аэропорту оккупированного Симферополя самолет, направлявшийся в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку.

У воздушного судна возникли проблемы с закрылками, докладывает российское СМИ ТАСС.

"Самолет приземлился несколько минут назад, все в порядке. По информации экипажа, были проблемы с выпуском закрылков", - сказали в аэропорту.

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Крымские СМИ написали, что перед посадкой самолет сделал 3 круга в районе Джанкоя.

Оккупанты в аннексированном Крыму уложили первую железнодорожную колею на Керченском мосту.

После открытия железной дороги по ней сразу прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем, сообщило МИД РФ

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