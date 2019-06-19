Чтобы не ездили: в оккупированном Крыму запретили автотуризм

В аннексированом Крыму приняли закон, которым запретили автомототуризм в крымских горах.
Разработчиком документа стало так называемое министерство курортов и туризма в Крыму, сообщает подконтрольное оккупантам крымское СМИ Примечания.
Отныне, чтобы проводить лесные экскурсии на джипах, водитель должен иметь идентификационную карточку, которая позволяет поездку лесом.
Кроме этого, водитель должен иметь паспорт маршрута, существующий в реестре субъектов и объектов Крыма, каким будет проводить экскурсию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во сколько Путину обходится Крым
Перед поездкой водители должны будут каждый день проводить медосмотр и техосмотр транспортного средства.
За нарушение закона оккупанты планируют взимать штрафы 400 тыс руб. (164 тыс. грн. - Gazeta.ua).
Фото пустых пляжей оккупированного Крыма выложили в сеть.
Фото пляжа "Солнышко" в Евпатории, который сейчас в ужасном состоянии, опубликовала блогер RoksolanaToday & Крым25%
Комментарии