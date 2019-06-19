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среда, 19 июня 2019 18:30

Чтобы не ездили: в оккупированном Крыму запретили автотуризм

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Чтобы не ездили: в оккупированном Крыму запретили автотуризм
Чтобы возить экскурсантов по крымским лесам, водитель должен иметь в салоне детские кресла, каждый день проходить техосмотр и медосмотр и возить с собой специального инструктора. Фото: росЗМИ

В аннексированом Крыму приняли закон, которым запретили автомототуризм в крымских горах.

Разработчиком документа стало так называемое министерство курортов и туризма в Крыму, сообщает подконтрольное оккупантам крымское СМИ Примечания.

Отныне, чтобы проводить лесные экскурсии на джипах, водитель должен иметь идентификационную карточку, которая позволяет поездку лесом.

Кроме этого, водитель должен иметь паспорт маршрута, существующий в реестре субъектов и объектов Крыма, каким будет проводить экскурсию.

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Перед поездкой водители должны будут каждый день проводить медосмотр и техосмотр транспортного средства.

За нарушение закона оккупанты планируют взимать штрафы 400 тыс руб. (164 тыс. грн. - Gazeta.ua).

Фото пустых пляжей оккупированного Крыма выложили в сеть.

Фото пляжа "Солнышко" в Евпатории, который сейчас в ужасном состоянии, опубликовала блогер RoksolanaToday & Крым25%

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Дата
19
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