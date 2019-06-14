РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге

Оккупанты в аннексированном Крыму уложили первую железнодорожную колею на Керченском мосту.
После открытия железной дороги ней сразу прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем, сообщило МИД РФ в Twitter.
"Строители завершили прокладку рельсов на первом пути самого длинного в Европе и России Крымского моста. В этом направлении поезда пройдут от Крыма до материка", - говорится в подписи к фото.
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Продолжается обустройство путей всем необходимым для запуска движения.
9-10 декабря через незаконно построенный Крымский мост начнут ездить поезда.
Мост соединил оккупирован полуостров с Краснодарским краем. О дате открытия железнодорожного сообщения сообщает и.о. гендиректора предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян.
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