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пятница, 14 июня 2019 14:20

РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге

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РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
После открытия железной дороги ней сразу прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем Фото: riafan.ru

Оккупанты в аннексированном Крыму уложили первую железнодорожную колею на Керченском мосту.

После открытия железной дороги ней сразу прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем, сообщило МИД РФ в Twitter.

"Строители завершили прокладку рельсов на первом пути самого длинного в Европе и России Крымского моста. В этом направлении поезда пройдут от Крыма до материка", - говорится в подписи к фото.

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Продолжается обустройство путей всем необходимым для запуска движения.

9-10 декабря через незаконно построенный Крымский мост начнут ездить поезда.

Мост соединил оккупирован полуостров с Краснодарским краем. О дате открытия железнодорожного сообщения сообщает и.о. гендиректора предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян.

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Дата
14
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