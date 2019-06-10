Оккупанты рассказали, когда по Крымскому мосту поедут поезда

Первые два поезда отправятся по направлению Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва. Фото: images.unian.net

9-10 декабря через незаконно построенный Крымский мост начнут ездить поезда.

Мост соединил оккупирован полуостров с Краснодарским краем. О дате открытия железнодорожного сообщения сообщает и.о. гендиректора предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян.

Продавать билеты на поездки в Крым запланировали с октября, за 45 суток до открытия движения.

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Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров отправятся раньше указанного срока.

"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов", - сообщил Назарян.

Цена на билеты не указали. В КЖД также отметили, что первые 2 поезда отправятся по направлению Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.

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