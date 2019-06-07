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пятница, 07 июня 2019 18:30

Для крымчан изменили условия пересечения границы с оккупированным полуостровом

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Для крымчан изменили условия пересечения границы с оккупированным полуостровом
Для детей из оккупированного Крыма изменили условия пересечения КПВВ. Фото: Общественное

Несовершеннолетним крымчанам изменили условия пересечения КПВВ.

Дети до 16 лет смогут не ждать получения украинского паспорта месяц на территории материковой Украины, сообщил начальник управления по вопросам АР Крым и города Севастополя Министерства временно оккупированных территорий Сергей Мокренюк, пишет Громадськє.

"Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, часто не имеют документов, подтверждающих их принадлежность к гражданству, то есть паспортов гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Чем моложе человек, тем меньше опций. Мы прекрасно понимаем, что для нас важнее, ответственность нашего государства - дети. Где бы они ни находились, это наши дети. Мы отвечаем за то, что происходит, несмотря на то, что они на временно оккупированной территории. Они находятся реально не в пределах возможностей нашей страны, но мы должны создавать условия, чтобы больше людей имело возможность активизировать свою связь с государством и получить документ, свидетельствующий о принадлежности к гражданству Украины", - говорит он.

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До изменений получить паспорт ребенку было очень трудно. Родителям и ребенку было необходимо в течение длительного времени находиться на территории материковой Украины.

"Если ребенок имеет свидетельство о рождении, то отец, мать или уполномоченное лицо с паспортом гражданина Украины легко пересекают КПВВ, заявляя цель - получение паспорта. Они обращаются в любой орган миграционной службы, центр предоставления административных услуг, сдают документы для получения паспорта гражданина Украины, этот орган выдает справку о том, что документы сданы. На основании этой справки ребенок вместе с этим человеком возвращается совершенно спокойно назад в дом и ждет, отслеживает через интернет, когда его паспорт будет изготовлен. На основании этой справки человек приезжает, обращается и получает паспорт", - говорит Мокренюк.

В Украине открыли центры для абитуриентов с оккупированного Крыма и Донбасса.

Работа по приему документов продлится до 27 сентября, сообщают в Министерстве образования и науки.

Через центры жители временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы и профтехучилища по упрощенной процедуре - без внешнего независимого оценивания, украинского паспорта и аттестата", - отмечают в ведомстве.

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