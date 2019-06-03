Заработали центры помощи для абитуриентов из Крыма и Донбасса

Для крымчан и дончан упростили правила приема в университеты и открыли специальные приемные комиссии. Фото: Деловая столица

В Украине открыли центры для абитуриентов с оккупированного Крыма и Донбасса.

Работа по прийому документов продлится до 27 сентября, сообщают в Министерстве образования и науки.

Через центры жители временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы и Профтех по упрощенной процедуре - без внешнего независимого оценивания, украинского паспорта и аттестата ", - отмечают в ведомстве.

Благодаря этим центрам дети с оккупированных территорий могут пройти упрощенную процедуру вступления в ВУЗы в Украине не сдавая ВНО.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наиболее поступающих из Крыма и Донбасса учились в украинских вузах и учреждениях профобразования. И мы делаем все возможное, чтобы упростить условия для вступления таких абитуриентов. Надеемся, что в этом году количество таких абитуриентов будет еще больше", - говорит заместитель министра Юрий Рашкевич.

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Центр помощи абитуриентам из Крыма и Донбасса поделили.

Крымчане могут пройти процедуру вступления в центрах, находящихся в Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Абитуриенты из Донбасса могут обратиться в центры в Киеве, Бахмуте, Виннице, Кривом Роге, Днепре, Краматорске, Константиновке, Покровскую, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Славянске и Торецкое.

Перед вступительной кампанией боевики на блокспостах Донецкой области заявили, что прекратят пропускать через линии разграничения несовершеннолетних с украинскими документами.