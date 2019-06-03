Боевики ДНР не будут выпускать детей с украинскими документами

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6273
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 855
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4123
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2871
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2538
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2367
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3321
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1431
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7461
Фото
Все фото
5
13
16
4
5
Украина тестирует новые американские катера
Украина тестирует новые американские катера
Камня на камне не оставили: артиллеристы показали, чем встретят врага
Камня на камне не оставили: артиллеристы показали, чем встретят врага
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
Видео
Все видео
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах
"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 288
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 738
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3321
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30655
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 936
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 11:57

Боевики ДНР не будут выпускать детей с украинскими документами

  Комментировать
Боевики ДНР не будут выпускать детей с украинскими документами
Детей с украинским свидетельством о рождении боевики не будут пропускать на мирную территорию Украины. ФОТО: zpravy.aktualne.cz

Боевики на блокспостах Донецкой области прекратят пропускать через линии разграничения несовершеннолетних с украинскими документами.

"Сказали, что у детей должны быть "документы", выданные так называемой властью ДНР — свидетельства о рождении либо паспорта. Или же нужно, чтобы документы, выданные детям украинскими властями, сопровождались нотариально заверенным переводом на русский язык", — рассказали жители Донецкой области изданию Факты.

Из-за нововведения спрос на услуги нотариусов вырос в несколько раз. Очереди к ним расписаны на месяц вперед.

"Пользуясь такой востребованностью, нотариусы подняли цену: если ранее перевести и заверить один документ, например, свидетельство о рождении стоило примерно 150−200 рублей, то теперь может стоить от 400 до 900 рублей", — сетуют дончане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паспорта РФ в первую очередь получают те, кому уже нечего терять - Тымчук

Россияне замедлили процесс получения паспортов жителями ДНР и ЛНР. Как оказалось, бланки "роспаспортов" не завозили, а для их получения необходимо собрать пакет документов, среди которых тот же паспорт.

fakty.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики ДНР не будут выпускать детей с украинскими документами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 70536
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 37009
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 17865
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 17598
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 14616
Донбасс
Аудит Укроборонпрома обнаружил халатность военных
Аудит Укроборонпрома обнаружил халатность военных Просмотров: 639
Как террористы скрывают потери
Как террористы скрывают потери Просмотров: 144
"Зеленский - мечтатель. С Россией нужно обращаться, как с животным" - военный
"Зеленский - мечтатель. С Россией нужно обращаться, как с животным" - военный 1 Просмотров: 1692
Боевики обстреляли жилые районы
Боевики обстреляли жилые районы Просмотров: 216
Погиб боец "Азова" Игорь Прозапас
Погиб боец "Азова" Игорь Прозапас Просмотров: 3609
Больше всего комментируют
11
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
11
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 35733
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua