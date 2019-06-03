Боевики ДНР не будут выпускать детей с украинскими документами

Детей с украинским свидетельством о рождении боевики не будут пропускать на мирную территорию Украины. ФОТО: zpravy.aktualne.cz

Боевики на блокспостах Донецкой области прекратят пропускать через линии разграничения несовершеннолетних с украинскими документами.

"Сказали, что у детей должны быть "документы", выданные так называемой властью ДНР — свидетельства о рождении либо паспорта. Или же нужно, чтобы документы, выданные детям украинскими властями, сопровождались нотариально заверенным переводом на русский язык", — рассказали жители Донецкой области изданию Факты.

Из-за нововведения спрос на услуги нотариусов вырос в несколько раз. Очереди к ним расписаны на месяц вперед.

"Пользуясь такой востребованностью, нотариусы подняли цену: если ранее перевести и заверить один документ, например, свидетельство о рождении стоило примерно 150−200 рублей, то теперь может стоить от 400 до 900 рублей", — сетуют дончане.

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Россияне замедлили процесс получения паспортов жителями ДНР и ЛНР. Как оказалось, бланки "роспаспортов" не завозили, а для их получения необходимо собрать пакет документов, среди которых тот же паспорт.