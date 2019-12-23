Путин прокатился на поезде по Крымскому мосту - в Зеленского оперативно отреагировали

Представительство президента Украины в АР Крым осудило "очередной несогласованный с Украиной визит Владимира Путина на временно оккупированную РФ территорию Украины"

23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение по незаконно построенному мосту через Керченский пролив.

В открытии принял участие президент России Владимир Путин, который на рельсовом автобусе проследовал с оккупированной Керчи в российскую станцию Тамань.

"А где автомобили на мосту? Или он работает только в монорежиме", "А почему нет пассажиров в поезде? Нет желающих испытать судьбу?", "Рельсы уже ржавые", "Стреляйте пока едет!", - пишут пользователи.

Ранее оккупационные российские власти Крыма планировала запустить движение по железнодорожной части "Крымского моста" ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Сообщается, что поезд из Севастополя в Санкт-Петербург будет ехать около 44-х часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило "очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную РФ территорию Украины".

"Любой въезд/выезд к временно оккупированный Крым происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", - говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что никакие действия России в отношении Крыма не изменят закреплен в Конституции Украины и международно признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемых частей территории Украины.

Крымский мост постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива. На это указывают многочисленные нарушения строительства и проектирования моста.