Путин прокатился на поезде по Крымскому мосту - в Зеленского оперативно отреагировали

23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение по незаконно построенному мосту через Керченский пролив.
В открытии принял участие президент России Владимир Путин, который на рельсовом автобусе проследовал с оккупированной Керчи в российскую станцию Тамань.
"А где автомобили на мосту? Или он работает только в монорежиме", "А почему нет пассажиров в поезде? Нет желающих испытать судьбу?", "Рельсы уже ржавые", "Стреляйте пока едет!", - пишут пользователи.
Ранее оккупационные российские власти Крыма планировала запустить движение по железнодорожной части "Крымского моста" ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Сообщается, что поезд из Севастополя в Санкт-Петербург будет ехать около 44-х часов.
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Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило "очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную РФ территорию Украины".
"Любой въезд/выезд к временно оккупированный Крым происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", - говорится в сообщении.
В представительстве добавили, что никакие действия России в отношении Крыма не изменят закреплен в Конституции Украины и международно признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемых частей территории Украины.
Крымский мост постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива. На это указывают многочисленные нарушения строительства и проектирования моста.
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