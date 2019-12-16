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понедельник, 16 декабря 2019 09:09

В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая
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Накануне рождественских и новогодних праздников Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, стоит пустой.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные блогером под ником RoksolanaToday&Крым в своем аккаунте в Twitter.

"Ну... это же Николая скоро Рождество! Прут на праздники к нам скреп...", - прокомментировал блогер отсутствие наплыва туристов на оккупированный Крымский полуостров.

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Накануне рождественских и новогодних праздников Керченский мост стоит пустой
Фото: RoksolanaToday&Крим
Накануне рождественских и новогодних праздников Керченский мост стоит пустой
Накануне рождественских и новогодних праздников Керченский мост стоит пустой

Крымский мост постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива. На это указывают многочисленные нарушения строительства и проектирования моста.

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