В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая

Накануне рождественских и новогодних праздников Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, стоит пустой.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные блогером под ником RoksolanaToday&Крым в своем аккаунте в Twitter.

"Ну... это же Николая скоро Рождество! Прут на праздники к нам скреп...", - прокомментировал блогер отсутствие наплыва туристов на оккупированный Крымский полуостров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стоит пятками на глине" - Крымскому мосту предрекают крах

Фото: RoksolanaToday&Крим

Крымский мост постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива. На это указывают многочисленные нарушения строительства и проектирования моста.