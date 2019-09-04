Созданный, чтобы все уничтожить: с Крымским мостом произошла новая беда

Крымский мост может вызвать экологические проблемы. Фото: 24tv.ua

Крымский мост постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива.

"Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства, а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы. Путинский проект уже добрался Черного моря. Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам", - пишет блогер "Станция Крым" в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского рассматривают ужесточение санкций за Керченский мост

Пользователи в комментариях подтвердили слова блогера: "Это забор, притворился мостом", "Это не мост, а военная дамба".

Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства,а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы. Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается это приводит к огромным экол. проблемам pic.twitter.com/J10xX4DCnB — Станция Крым (@Cold_winter_sun) 3 сентября 2019 г.

Керченский мост вызывает ускорение заиления пролива. Это давняя проблема, которую успешно решали до строительства сооружения. Об этом рассказал специалист, который почти 20 лет проработал в портах Керчи. Имя не указывают. Как пояснил эксперт, много лет в Керченском проливе существовала проблема - заиливания. Это естественный процесс.