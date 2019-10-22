"Стоит пятками на глине" - Крымскому мосту предрекают крах

Крымский мост может рухнуть. Фото - "Обозреватель"

Крымский мост обречен и по нему лучше не ездить, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем.

В Керченском проливе более 1000 м вглубь полутвердых, песчаных, обводненных глин, и по старым нормами строить на этих глинах ничего нельзя. Об этом заявил российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

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"Они начали строить, они нарушили закон, и их нужно судить за это. Представьте себе, если хлопнет грязевой вулкан, глина поднимется выше и уйдет из-под опоры, и опора рухнет. Она стоит пятками на глине, и это достаточно серьезная вещь на самом деле. Этот ненужный большинстве городов мост строился только для одного человека. На него выбросили кучу денег, и я уверен, что эксплуатационные расходы превысят стоимость самого моста. К этому все идет", - сказал Медовар, передает "Обозреватель".

Добавил, что в строительных нормах было написано, что в сейсмических районах арочные мосты могут строиться только на скальном основании.

Учитывая, на чем стоит Керченский мост, о грузовых и пассажирских перевозках не может быть и речи.

Крымский мост постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива.